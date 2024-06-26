Вторая смена военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» стартовала в Нижнем Новгороде

Вторая смена военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» открылась в Нижнем Новгороде. Церемония состоялась на площади Маршала Жукова в Приокском районе. В мероприятии приняли участие 96 подростков из Москвы, Кирова, а также Московской и Нижегородской областей. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации города.

«Хочу пожелать всем воспитанникам с честью пройти все испытания, получить новые знания. Для многих ребят — это первый опыт, когда они будут жить вдали от родителей и по армейскому распорядку. Проведенные дни в лагере сплачивают, здесь ребята находят новых друзей и продолжают общаться между собой и после окончания лагерной смены», — отметила Любовь Гаврилова.