Вторая смена военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» стартовала в Нижнем Новгороде

Вторая смена военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» открылась в Нижнем Новгороде. Церемония состоялась на площади Маршала Жукова в Приокском районе. В мероприятии приняли участие 96 подростков из Москвы, Кирова, а также Московской и Нижегородской областей. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации города.
На церемонии открытия с напутственными словами к участникам обратились заместитель главы администрации Приокского района Павел Белов, заместитель директора городского департамента по социальной политике Любовь Гаврилова, заместитель председателя городского Совета ветеранов войны и труда Юрий Голубев и протоиерей Виктор Поляков.
Перед отправкой в лагерь 96 юных десантников возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Приокском районе и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Лагерный сбор завершится 15 июля церемонией закрытия у мемориала «Вечный огонь» в Нижегородском кремле. Участникам, совершившим первый самостоятельный прыжок с парашютом, вручат «Свидетельства парашютиста» и нагрудные знаки отличия.