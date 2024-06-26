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Вторая смена военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» стартовала в Нижнем Новгороде

96 подростков отправились на три недели в лагерь, чтобы пройти обучение и испытания по армейскому распорядку.

Вторая смена военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» открылась в Нижнем Новгороде. Церемония состоялась на площади Маршала Жукова в Приокском районе. В мероприятии приняли участие 96 подростков из Москвы, Кирова, а также Московской и Нижегородской областей. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации города.

На церемонии открытия с напутственными словами к участникам обратились заместитель главы администрации Приокского района Павел Белов, заместитель директора городского департамента по социальной политике Любовь Гаврилова, заместитель председателя городского Совета ветеранов войны и труда Юрий Голубев и протоиерей Виктор Поляков.

«Хочу пожелать всем воспитанникам с честью пройти все испытания, получить новые знания. Для многих ребят — это первый опыт, когда они будут жить вдали от родителей и по армейскому распорядку. Проведенные дни в лагере сплачивают, здесь ребята находят новых друзей и продолжают общаться между собой и после окончания лагерной смены», — отметила Любовь Гаврилова.

Перед отправкой в лагерь 96 юных десантников возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Приокском районе и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

«Смысл жизни человека — это служение Богу и людям. Сегодня вы сделали первый мужественный шаг на этом пути. Желаю вам помощи Божией, и чтобы вы стали достойными патриотами и защитниками нашего Отечества», — подчеркнул протоиерей Виктор Поляков.

Лагерный сбор завершится 15 июля церемонией закрытия у мемориала «Вечный огонь» в Нижегородском кремле. Участникам, совершившим первый самостоятельный прыжок с парашютом, вручат «Свидетельства парашютиста» и нагрудные знаки отличия.