Почему наркоманы живут не больше 6 лет?

Употребление наркотиков имеет серьёзные последствия для здоровья, которые могут привести к различным заболеваниям и психическим расстройствам. Систематическое их употребление приводит тяжёлым поражениям печени, сердца, лёгких, почек, органов пищеварения, нервной и эндокринной систем. Наркоманы живут не больше шести лет. Прием ЛСД сокращает срок жизни до 3−4 лет, употребление героина — до одного года.