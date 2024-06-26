Почему наркоманы живут не больше 6 лет?

В России от наркотиков ежегодно умирает более 30 тыс. человек трудоспособного возраста.
Заведующий отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Константин Светоносов рассказывает, что каждый двадцатый человек в мире хотя бы раз принимал наркотические вещества.
Сколько умирают от наркотиков?
Социологические исследования, проводившиеся в Российской Федерации, показали, что число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, составляет 1,9 миллиона человек, или 1,3% населения. В России от наркотиков ежегодно умирает более 30 тыс. человек трудоспособного возраста.
Употребление наркотиков имеет серьёзные последствия для здоровья, которые могут привести к различным заболеваниям и психическим расстройствам. Систематическое их употребление приводит тяжёлым поражениям печени, сердца, лёгких, почек, органов пищеварения, нервной и эндокринной систем. Наркоманы живут не больше шести лет. Прием ЛСД сокращает срок жизни до 3−4 лет, употребление героина — до одного года.
Не стоит забывать, что потребителя наркотиков имеют низкий социальный статус. Ни у одного наркомана нет нормальной семьи. Родные и близкие постоянно мучаются и переживают за него. Даже при наличии образования наркозависимый вынужден перебиваться случайными заработками.
Наркотики стоят дорого, и наркоманы могут тратить на них несколько тысяч рублей в день. Начинающие воруют деньги и выносят ценные вещи из дома, а когда воровать дома становится невозможно, многие из них распространяют наркотики.
Как бороться?
Самым эффективным способом борьбы с наркоманией является профилактика: ограничение распространения наркотиков и антипропаганда.
В Кузбассе, по данным полиции, с наркоманией борются по трём направлениям: сокращают незаконный оборот и доступность наркотиков, формируют в обществе негативное отношение к наркотикам и снижают тяжесть последствий потребления наркотических средств.
За 5 месяцев текущего года кузбасские полицейские выявили и пресекли более 2 000 наркопреступлений, в том числе около 1 500 связанных непосредственно со сбытом запрещённых веществ. Благодаря самим кузбассовцам, которые сообщают о «точках» продаж наркотиков, полиция выявила 189 преступлений и 56 административных правонарушений в сфере оборота наркотиков.
В этом году несовершеннолетние в Кузбассе совершили 21 наркопреступление. Все подростки понесли заслуженное наказание, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.
Важно вовремя распознать признаки наркотической зависимости у несовершеннолетних. Наркотическая зависимость является заболеванием, от которого практически невозможно избавиться самостоятельно. Если у вас или близкого человека зависимость от наркотиков, обратитесь за помощью по телефону доверия: (3842) 57−07−07 (круглосуточно) или (3846) 66−82−81 (с 08.00 до 16.00).