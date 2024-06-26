В пятницу температура в Омске поднимется до +37

По данным Обь-Иртышского Управления ГМС, в эту пятницу, 28 июня, в Омске будет +32… +37 градусов жары. Температура в ночные часы снизится до +16… +21 градуса. Днём пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-восточный, 7−12 метров в секунду, а в отдельных районах порывы будут достигать 17 метров в секунду.
Днём ранее, в четверг, 27 июня, в городе будет +30… +35. Жара отступит только с приходом июля. На сайте Gismeteo прогнозируется небольшое похолодание на следующей неделе до +21 градуса и обильные дожди.
Ранее в Гидрометцентре РФ давали прогноз на июль в Омской области. По данным синоптиков, второй месяц лета будет холоднее и дождливее обычного. Но в августе температура воздуха и количество осадков должно вернуться к многолетней норме.