В пятницу температура в Омске поднимется до +37

По данным Обь-Иртышского Управления ГМС, в эту пятницу, 28 июня, в Омске будет +32… +37 градусов жары. Температура в ночные часы снизится до +16… +21 градуса. Днём пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-восточный, 7−12 метров в секунду, а в отдельных районах порывы будут достигать 17 метров в секунду.