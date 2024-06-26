Красноярскому краю и Хакасии обещают сильные ливни, но они не спасут от жары

«27−28 июня по всей территории Сибири прольются небольшие и кратковременные дожди, местами — с грозами, в Республике Алтай осадков не прогнозируется, также без дождей обойдется 28 июня в Кемеровской области и Алтайском крае. На юго-востоке Сибири в Иркутской области 26—28 июня намечаются кратковременные грозовые дожди; в центральных, южных, Верхнеленских районах ожидаются ливни. Однако, штормовая погода не повлияет на установившуюся сибирскую жару и не помешает солнцу хорошо прогревать воздух», — предупреждают метеорологи.