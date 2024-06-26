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Красноярскому краю и Хакасии обещают сильные ливни, но они не спасут от жары

Циклон принесет неблагоприятную погоду на юг Сибири — на ряд регионов надвигаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалы.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 51% 755 мм рт. ст. +29°
Источник: Reuters

Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем 26 июня особенно сильно стихия разбушуется на западе центральных, в южных районах Красноярского края и в Хакасии. Ожидается сильный и очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, порывы ветра до 15−20 м/с, местами — 25 м/с и более.

В самом Красноярске в среду будет хорошая погода — малооблачно, без осадков, +29…+31 °C, ветер юго-восточный 4−9 м/с.

Также сильные дожди, ливни с грозой и градом пройдут 26 июня в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай. 26—27 июня непогода ожидаются в Томской и Кемеровской областях. Ветер повсеместно усилится до 18−23 м/с.

«27−28 июня по всей территории Сибири прольются небольшие и кратковременные дожди, местами — с грозами, в Республике Алтай осадков не прогнозируется, также без дождей обойдется 28 июня в Кемеровской области и Алтайском крае. На юго-востоке Сибири в Иркутской области 26—28 июня намечаются кратковременные грозовые дожди; в центральных, южных, Верхнеленских районах ожидаются ливни. Однако, штормовая погода не повлияет на установившуюся сибирскую жару и не помешает солнцу хорошо прогревать воздух», — предупреждают метеорологи.

Так, 26—28 июня в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Эвенкии и Туруханском районе ожидается сильная жара: днем термометры покажут +30…+35 °C, лишь местами — около +23…+29 °C.

25—28 июня аномально жаркая погода сохранится в областях юго-западной Сибири. Там температура воздуха превысит климатическую норму на 6−9 °C.