Красноярскому краю и Хакасии обещают сильные ливни, но они не спасут от жары

Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, днем 26 июня особенно сильно стихия разбушуется на западе центральных, в южных районах Красноярского края и в Хакасии. Ожидается сильный и очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, порывы ветра до 15−20 м/с, местами — 25 м/с и более.
В самом Красноярске в среду будет хорошая погода — малооблачно, без осадков, +29…+31 °C, ветер юго-восточный 4−9 м/с.
Также сильные дожди, ливни с грозой и градом пройдут 26 июня в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай.
«27−28 июня по всей территории Сибири прольются небольшие и кратковременные дожди, местами — с грозами, в Республике Алтай осадков не прогнозируется, также без дождей обойдется 28 июня в Кемеровской области и Алтайском крае. На юго-востоке Сибири в Иркутской области
Так,