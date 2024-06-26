Кемеровчан ждут на День молодёжи в формате Арбата

Праздник продлится с 19 до 21 часов. Гостей встретят уличные артисты, фокусники, мимы, художники и музыканты. Кемеровчане поучаствуют в мастер-классах, посетят творческие зоны, среди которых локации от визажистов и тату-мастеров.