С детьми — по-взрослому. Какое поведение родителей может «сломать» ребёнка

26 июня — Международный день борьбы с наркоманией.
Психолог, руководитель телефона доверия в Кемерове Ольга Рублёва рассказала «АиФ в Кузбассе», как уберечь детей от соблазнов.
Больше самостоятельности.
Наталья Исаева: Ольга Петровна, многие выпускники школ уезжают учиться в другие города. Как родителям уберечь своё чадо от соблазна попробовать наркотики?
Ольга Рублёва: Количество соблазнов не зависит от того, уедет ребёнок учиться в другой город или останется дома. Когда дети оканчивают школу, у них появляется чувство свободы, раскрепощённости, ощущение, что они стали взрослыми: могу ходить куда хочу, буду дружить с кем хочу и, соответственно, пробовать то, что хочу, не обращая внимания на мнение окружающих.
Профилактировать поведенческие крайности можно только в том случае, если вам удалось воспитать самодостаточную личность с чувством собственного достоинства и внутренним стержнем, сформировать умение контролировать себя и правильные ценности.
Была у меня знакомая, очень энергичная и живая. А вот сын у неё — медлительный и флегматичный. Ребёнок пошёл в первый класс. Она, поскольку сама любила поспать, поднимала его в последний момент, когда до выхода в школу оставалось минимум времени. И всегда нервничала: «Ну что ты копаешься?!» В итоге хватала брюки и сама натягивала на него, а потом как малыша кормила с ложки, чтобы не опоздать на уроки. Сейчас же очень удивляется, что сын вырос абсолютно инфантильным, ничем не интересуется и ничего не хочет.
А нужно было всего лишь подстроиться под темперамент ребёнка. Если он от природы медлительный, разбудите пораньше и дайте возможность самому одеться, умыться, покушать. Иначе как он станет самостоятельным, научится контролировать себя и принимать решения?
Научитесь уважению.
— Даже если ребёнок самостоятельный, тревогу никуда не деть. Как правильно поговорить с ним о том, что на его пути может встретиться плохая компания?
— Это нормально — чувствовать тревогу, когда ребёнок вылетает из родного гнезда. Но нужно помнить, что он уже вырос. Поэтому и разговаривать с ним нужно, как со взрослым: «Сынок, как мама я очень беспокоюсь за тебя и хочу предостеречь от опрометчивых шагов. Знаю, как трудно, когда ты оказываешься один в чужом городе. Вокруг будет очень много самых разных, абсолютно незнакомых людей. И ты не всегда сможешь оценить их сразу и по достоинству. Будет возникать много ситуаций, когда придётся делать выбор, по какому пути идти и кто будет рядом с тобой. Постарайся не принимать решений спонтанно. Хорошо подумай, оцени все за и против, и только потом предпринимай дальнейшие шаги».
Беседа на равных.
— Расскажите о тех проблемах, и не только со здоровьем, которые обязательно следуют за любой зависимостью.
— Как-то звонит папа, который застукал 12-летнего сына с сигаретой во дворе: «Посадил его и говорю: если он ещё будет курить, сразу язык подрежу!» Когда я спросила, неужели он считает, что у них состоялся полноценный разговор, искренне удивился: «А как я должен разговаривать с этим сопляком?».
Разговор с подростком с позиции силы не даст результата, а вызовет только реакцию протеста. Постарайтесь вести беседу на равных. Нельзя негативно оценивать самого ребёнка как личность. Говорите о его поступке, который вас так расстроил, о своих чувствах и переживаниях в связи с этим. Важно уважать своих детей, тогда это чувство будет взаимным.
Звонит мальчик-десятиклассник: «Ненавижу своего отца. Постоянно диктует, что надо, а что не надо. Люблю баскетбол, хорошо учусь. Но за каждую “четвёрку” он орёт на меня и запрещает ходить на тренировки. Хочет, чтобы я окончил школу с золотой медалью и поступил в престижный вуз. А у меня мечта — стать детским тренером. Отец же считает, что это путь к нищете».
После очередного скандала мальчик напился с ребятами во дворе. Когда вернулся домой, отец отхлестал его ремнём и назвал последним подонком.
К сожалению, при всех изначально положительных качествах подростка — хорошо учится, занимается спортом, есть цель в жизни — столь директивное поведение родителей может сломать его и заставить выбрать зависимость как протестное поведение.