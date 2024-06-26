С детьми — по-взрослому. Какое поведение родителей может «сломать» ребёнка

— Это нормально — чувствовать тревогу, когда ребёнок вылетает из родного гнезда. Но нужно помнить, что он уже вырос. Поэтому и разговаривать с ним нужно, как со взрослым: «Сынок, как мама я очень беспокоюсь за тебя и хочу предостеречь от опрометчивых шагов. Знаю, как трудно, когда ты оказываешься один в чужом городе. Вокруг будет очень много самых разных, абсолютно незнакомых людей. И ты не всегда сможешь оценить их сразу и по достоинству. Будет возникать много ситуаций, когда придётся делать выбор, по какому пути идти и кто будет рядом с тобой. Постарайся не принимать решений спонтанно. Хорошо подумай, оцени все за и против, и только потом предпринимай дальнейшие шаги».