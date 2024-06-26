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В Прикамье ищут пропавшего 57-летнего мужчину в жёлтой футболке

Местонахождение Александра Кравчука неизвестно с 15 июня.

Источник: Соцсети

Поиски пропавшего 57-летнего мужчины в жёлтой футболке проходят в Прикамье, сообщили в волонтёрском отряде «ЛизаАлерт».

«Местонахождение Александра Кравчука неизвестно с 15 июня. До этого он находился в посёлке Центральный Коспашский Кизеловского округа. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — рассказали волонтёры.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые короткие волосы с сединой, голубые глаза. Был одет в серую вязаную кофту, жёлтую футболку, синие джинсы, чёрные туфли.

Информацию о мужчине можно сообщить по номерам: 8 800 700 5452 или 112.

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в посёлке Центральный Коспашский пропал 61-летний мужчина. Он исчез 13 июня и также нуждается в медицинской помощи.