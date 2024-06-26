В Новосибирске стартовала гастрономическая ярмарка в преддверии Дня города

В Новосибирске организовали недельную гастрономическую ярмарку. В администрации города объяснили, что акция приурочена ко Дню города.
— Такую акцию мы решили провести впервые. Пять-восемь операторов ярмарки ежедневно будут предлагать попробовать десятки наименований своей продукции, — уточнила управляющая городской продовольственной социальной ярмаркой Наталья Блиновская.
Угощать гостей планируют до 29 июня. В течение недели будут предлагать разный ассортимент: от колбасных изделий, рыбы и молочных продуктов до десертов, блинов и сухофруктов.
— Начало дегустаций — в 10.00. Адрес ярмарки: ул. Большевистская, 131, — добавили в мэрии.
Напомним, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев предложил ограничить использование электросамокатов в местах проведения массовых мероприятий на День города.