В Красноярском крае взрослые чаще детей болеют чесоткой

Отмечается, что чесоткой в этом году чаще болели взрослые, чем дети. Больше всего случаев зарегистрировано среди жителей Красноярска, Енисейска и Канского района. Кроме того, заболевшие есть в Лесосибирске, Дивногорске, Назарове, Ачинском и Кежемском районах.