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В Красноярском крае взрослые чаще детей болеют чесоткой

В Красноярском крае за пять месяцев 2024 года чесоткой заболели 52 жителя.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за пять месяцев 2024 года чесоткой заболели 52 жителя, из них 17 — дети. Об этом сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что чесоткой в этом году чаще болели взрослые, чем дети. Больше всего случаев зарегистрировано среди жителей Красноярска, Енисейска и Канского района. Кроме того, заболевшие есть в Лесосибирске, Дивногорске, Назарове, Ачинском и Кежемском районах.

Чесотка — заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточным клещом. Передается от человека к человеку в результате продолжительного прямого контакта.

Главный симптом заболевания — сильный кожный зуд, который не дает спать. Клещи активизируются, в основном, ночью, поэтому чесотка одолевает больных именно в позднее время суток.

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