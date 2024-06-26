В Красноярском крае взрослые чаще детей болеют чесоткой

В Красноярском крае за пять месяцев 2024 года чесоткой заболели 52 жителя, из них 17 — дети. Об этом сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора.
Отмечается, что чесоткой в этом году чаще болели взрослые, чем дети. Больше всего случаев зарегистрировано среди жителей Красноярска, Енисейска и Канского района. Кроме того, заболевшие есть в Лесосибирске, Дивногорске, Назарове, Ачинском и Кежемском районах.
Чесотка — заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточным клещом. Передается от человека к человеку в результате продолжительного прямого контакта.
Главный симптом заболевания — сильный кожный зуд, который не дает спать. Клещи активизируются, в основном, ночью, поэтому чесотка одолевает больных именно в позднее время суток.