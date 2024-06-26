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Дожди дадут Южному Уралу небольшую передышку, а 28 июня накроет очередной «плаксивый» циклон

Дожди дадут Южному Уралу небольшую передышку, а 28 июня накроет очередной «плаксивый» циклон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 74% 755 мм рт. ст. +25°

Днем в среду, 26 июня, облачно с прояснениями, местами вероятны небольшие дожди, плюс 18−23, в горах — до 14 градусов. Ветер западный, юго-западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 12 м/с.

В Челябинске сегодня преимущественно без осадков, плюс 19−21. В семь утра в центре города плюс 11, влажность 80%, ветер юго-западный 4 м/с, атмосферное давление 731 мм ртутного столба, что в пределах нижней границы нормы.

В конце рабочей недели на высотной фронтальной зоне в районе Каспия образуется еще один циклон, который, поднимаясь на север, вызовет сильные дожди 28 июня в Челябинской области, 29 июня на юге Свердловской.

В четверг облачно с прояснениями, ночью местами, днем — повсеместно пройдут кратковременные дожди, кое-где — сильные, прошумят грозы. Температура воздуха 27 июня ночью плюс 9−14, днем — 18−23 градуса. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с. В пятницу облачно, дожди, местами — сильные, грозы. Температура воздуха 28 июня ночью плюс 11−16, днем — 18−23, ветер восточный, северо-восточный 4−9 м/с.