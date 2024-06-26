Новые автобусные полосы на Мангилик ел в Астане: когда они заработают

Новая разметка по проспекту появилась на днях. На столбах также установлены дорожные знаки 5.9 «Полоса для маршрутных транспортных средств», но пока они накрыты тканью.
Как сообщили Tengrinews.kz в акимате города, автобусные полосы по проспекту Мангилик ел планируется ввести на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей-Жанибек хандар в обоих направлениях.
«Предварительно — в 10-х числах июля. О дате сообщим дополнительно. При разработке внедрения полосы для общественного транспорта учитывались загруженность дороги и техническая возможность улично-дорожной сети».
В городском акимате отмечают, что по проспекту Мангилик ел курсируют 20 автобусных маршрутов. Пассажиропоток главного проспекта города составляет 88 тысяч человек в сутки.
«Данный участок — 28-й Bus Lane в городе. В настоящее время ведутся работы по нанесению дорожной разметки и установке знаков».