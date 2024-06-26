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Новые автобусные полосы на Мангилик ел в Астане: когда они заработают

В Астане по проспекту Мангилик ел появилась разметка выделенных полос для автобусов, передает Tengrinews.kz.

Новая разметка по проспекту появилась на днях. На столбах также установлены дорожные знаки 5.9 «Полоса для маршрутных транспортных средств», но пока они накрыты тканью.

Как сообщили Tengrinews.kz в акимате города, автобусные полосы по проспекту Мангилик ел планируется ввести на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей-Жанибек хандар в обоих направлениях.

«Предварительно — в 10-х числах июля. О дате сообщим дополнительно. При разработке внедрения полосы для общественного транспорта учитывались загруженность дороги и техническая возможность улично-дорожной сети».

рассказали в пресс-службе городского акимата.

В городском акимате отмечают, что по проспекту Мангилик ел курсируют 20 автобусных маршрутов. Пассажиропоток главного проспекта города составляет 88 тысяч человек в сутки.

«Данный участок — 28-й Bus Lane в городе. В настоящее время ведутся работы по нанесению дорожной разметки и установке знаков».

добавили в акимате.