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Метеорологи сообщили о холодной воздушной массе в Пермском крае 26 июня

Прогрев ограничит облачность.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 51% 756 мм рт. ст. +29°
Источник: Аргументы и факты

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ сообщили о холодной воздушной массе в Пермском крае 26 июня.

«В регионе сохранится влияние тыловой части циклона, который будет продвигаться в сторону Полярного Урала. Прогрев воздуха ограничит облачность», — сообщили в ГИС-центре.

Температура воздуха поднимется до +12… +15 градусов.

Ранее perm.aif.ru писал, что из-за циклона, который пришёл с Южного Урала, Пермский край накроют грозы и ливни. В некоторых округах сильный ветер повалил деревья. В Перми местами затопило улицы.