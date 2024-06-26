Метеорологи сообщили о холодной воздушной массе в Пермском крае 26 июня

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ сообщили о холодной воздушной массе в Пермском крае 26 июня.
«В регионе сохранится влияние тыловой части циклона, который будет продвигаться в сторону Полярного Урала. Прогрев воздуха ограничит облачность», — сообщили в ГИС-центре.
Температура воздуха поднимется до +12… +15 градусов.
Ранее perm.aif.ru писал, что из-за циклона, который пришёл с Южного Урала, Пермский край накроют грозы и ливни. В некоторых округах сильный ветер повалил деревья. В Перми местами затопило улицы.