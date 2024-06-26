Во Владивостоке собираются сделать тротуар на улице Токаревская кошка

На данный момент доступ к Токаревскому маяку, одной из ключевых достопримечательностей города, не очень комфортен: туристы и горожане могут добраться до него на автомобиле или пешком, преодолевая участок дороги без тротуара. Устраняя неудобство для пешеходов, проект предусматривает строительство дорожки с одной стороны проезжей части, чтобы обеспечить безопасность идущих.