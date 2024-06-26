Во Владивостоке собираются сделать тротуар на улице Токаревская кошка

Во Владивостоке на улице Токаревская кошка появится тротуар. Он будет проложен от участка в районе дома № 111 на улице Крыгина до смотровой площадки возле Токаревского маяка. Дорожку для пешеходов планируют создать в рамках нового проекта, разработанного специалистами «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД) Владивостока. Об этом было объявлено в официальном Telegram-канале учреждения.
На данный момент доступ к Токаревскому маяку, одной из ключевых достопримечательностей города, не очень комфортен: туристы и горожане могут добраться до него на автомобиле или пешком, преодолевая участок дороги без тротуара. Устраняя неудобство для пешеходов, проект предусматривает строительство дорожки с одной стороны проезжей части, чтобы обеспечить безопасность идущих.
В связи с ограниченной шириной дороги, тротуар будет иметь ширину от 1,3 до 1,5 метра вдоль узкого участка на улице Токаревская кошка, расширяясь возле смотровой площадки. При этом ширина полос для автомобилей сохранится в пределах 3−3,5 метра.
В текущем году инженеры ЦОДД разработали более 30 проектов, направленных на оптимизацию дорожного движения в городе. Важной частью этих проектов является не только улучшение условий для автотранспорта, но и создание комфортных условий для пешеходов, включая обустройство тротуаров и пешеходных зон.
МКУ «ЦОДД» было основано в 2022 году по примеру аналогичной организации в Москве и с тех пор активно занимается решением проблем, связанных с перегруженностью дорог и парковочными местами во Владивостоке.