Сильный дождь ожидается на западе Казахстана 26 июня

Лишь на востоке, юге и юго-востоке страны преимущественно без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на западе, северо-западе, севере РК — шквал, град.
Днем в областях Абай, Жетысу, Улытау, в Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, на юге Мангистауской, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.
В Актюбинской, на севере, востоке области Улытау, на западе, севере области Абай и Костанайской области, на западе, в центре Карагандинской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере, востоке области Жетысу, на востоке, в центре Павлодарской, на западе Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в области Улытау, на севере, юго-востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.