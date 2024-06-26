Сильный дождь ожидается на западе Казахстана 26 июня

В Актюбинской, на севере, востоке области Улытау, на западе, севере области Абай и Костанайской области, на западе, в центре Карагандинской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере, востоке области Жетысу, на востоке, в центре Павлодарской, на западе Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.