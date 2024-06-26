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Переменчивые выходные в Приморье: что прогнозируют синоптики?

Во Владивостоке днём температура не опустится ниже 20 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 58% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: PrimaMedia.ru

Приморье готовится к переменчивым погодным условиям на выходных: от жаркого и солнечного субботнего дня до возможных дождей и прохлады в воскресенье, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

В субботу, 29 июня, гребень тихоокеанского антициклона обеспечит спокойную погоду без значительных осадков и высокими температурами. Ночью температура составит +12…+20 °C, днем +26…+32 °C, на побережье +20…+25 °C.

В воскресенье регион окажется под воздействием атмосферных фронтов, что приведет к проходу дождей различной интенсивности. Минимальные температуры почти не изменятся и останутся на уровне предыдущей ночи. Максимальные температуры снизятся на 1—5 градусов.

Во Владивостоке в субботу ожидается душная погода с высокой влажностью под влиянием тихоокеанского антициклона. Возможен туман, который ослабнет днем, и морось. Ночью температура воздуха составит +15…+18 °C, днем +20…+23 °C.

В воскресенье ночью погодные условия сохранятся на уровне субботней ночи: туман и морось при тех же температурах. Днем ожидается облачная погода с возможным небольшим дождем, усиление ветра и незначительное понижение температуры по сравнению с субботой.

Напомним, сегодня, 26 июня, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +15…+28°C. Во Владивостоке облачно с прояснением.