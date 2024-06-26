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Кузбасские врачи провели сложную операцию мужчине, который упал с высоты

В Анжеро-Судженск выехал травматолог из Кемерова, чтобы спасти человека.

Как сообщает Минздрав Кузбасса, в Анжеро-Судженске из-за падения с высоты тяжело травмировался 52-летний мужчина. Компьютерная томография показала перелом вертлюжной впадины тазобедренного сустава и задний вывих бедра.

Для того чтобы провести сложную операцию, в местную больницу экстренно выехал заведующий травматологическим отделением Кемеровской городской клинической больницы № 11 Роман Воронкин. Врачи устранили вывих бедренной кости, а фрагмент вертлужной впадины зафиксировали двумя пластинами, восстановив тазобедренный сустав.

«Пациент идёт на поправку и вскоре сможет приступить к реабилитации. После этого — вернётся к привычной жизни. Безопасность — прежде всего! Особенно при любых хозяйственных работах», — пишут сотрудники Минздрава.