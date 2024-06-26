Кузбасские врачи провели сложную операцию мужчине, который упал с высоты

Как сообщает Минздрав Кузбасса, в Анжеро-Судженске из-за падения с высоты тяжело травмировался 52-летний мужчина. Компьютерная томография показала перелом вертлюжной впадины тазобедренного сустава и задний вывих бедра.
Для того чтобы провести сложную операцию, в местную больницу экстренно выехал заведующий травматологическим отделением Кемеровской городской клинической больницы № 11 Роман Воронкин. Врачи устранили вывих бедренной кости, а фрагмент вертлужной впадины зафиксировали двумя пластинами, восстановив тазобедренный сустав.
«Пациент идёт на поправку и вскоре сможет приступить к реабилитации. После этого — вернётся к привычной жизни. Безопасность — прежде всего! Особенно при любых хозяйственных работах», — пишут сотрудники Минздрава.