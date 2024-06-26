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Дождь, холодный ветер и жару до +25 обещает погода в Иркутске 26 июня 2024

Небольшой дождь и жара до +25 придут в Иркутск 26 июня.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 51% 756 мм рт. ст. +29°
Источник: Комсомольская правда

Капризы погоды не дадут расслабиться жителям областного центра. Погода в Иркутске 26 июня 2024 обещает жару до +25 и небольшой дождь. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 26 июня 2024

— Днем в столице региона переменная облачность, ветер северо-западный 5−10 м/с. Воздух прогреется до +23…+25, — поделилось в метеобюро.

Погода в Иркутске 26 июня 2024 будет стоять жаркая. Приангарье ушло не далеко и жителей районов области тоже порадуют высокие температуры.

В северных районах воздух прогреется до +26…+31. В остальной части региона стол термометра не поднимется выше +28. Ветер будет преобладать северный с порывами до 18 м/с.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что спортсмены из Иркутской области отправились на соревнования «Дети Азии» в Якутию. Приангарье представляют 16 человек, которые будут состязаться в девяти видах спорта.