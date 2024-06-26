Дождь, холодный ветер и жару до +25 обещает погода в Иркутске 26 июня 2024

Капризы погоды не дадут расслабиться жителям областного центра. Погода в Иркутске 26 июня 2024 обещает жару до +25 и небольшой дождь. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 26 июня 2024
— Днем в столице региона переменная облачность, ветер северо-западный 5−10 м/с. Воздух прогреется до +23…+25, — поделилось в метеобюро.
Погода в Иркутске 26 июня 2024 будет стоять жаркая. Приангарье ушло не далеко и жителей районов области тоже порадуют высокие температуры.
В северных районах воздух прогреется до +26…+31. В остальной части региона стол термометра не поднимется выше +28. Ветер будет преобладать северный с порывами до 18 м/с.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что спортсмены из Иркутской области отправились на соревнования «Дети Азии» в Якутию. Приангарье представляют 16 человек, которые будут состязаться в девяти видах спорта.