Врач Светоносов рассказал, почему наркоманы живут не больше 6 лет

Заведующий отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Константин Светоносов говорит kuzbass.aif.ru, что каждый двадцатый человек в мире хотя бы раз принимал наркотические вещества.
«Употребление наркотиков имеет серьёзные последствия для здоровья, которые могут привести к различным заболеваниям и психическим расстройствам. Систематическое их употребление приводит тяжёлым поражениям печени, сердца, лёгких, почек, органов пищеварения, нервной и эндокринной систем. Наркоманы живут не больше шести лет. Прием ЛСД сокращает срок жизни до 3−4 лет, употребление героина — до одного года», — сообщает специалист.
Также он добавляет, что число тех, кто потребляет наркотики регулярно или эпизодически, в стране составляет 1,9 миллиона человек, или 1,3% населения. В России от наркотиков ежегодно умирает более 30 тыс. человек трудоспособного возраста.