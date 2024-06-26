На правобережье Красноярска отменили масштабное отключение холодной воды

На водозаборе острова Нижне-Атамановский, снабжающий холодной водой Ленинский район, часть Кировского и посёлок Берёзовка, досрочно завершили работы по подготовке оборудования к грядущей зиме. Поэтому отключение водоснабжения пройдёт локально с 28 июня 23:00 по 29 июня 23:00 в микрорайоне Черемушки.