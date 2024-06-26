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На правобережье Красноярска отменили масштабное отключение холодной воды

Отключение водоснабжения на правобережье города пройдёт локально с 28 июня по 29 июня в микрорайоне Черемушки.

Источник: AP 2023

На правобережье Красноярска отменили масштабное отключение холодной воды, запланированное на 28—30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «КрасКома».

На водозаборе острова Нижне-Атамановский, снабжающий холодной водой Ленинский район, часть Кировского и посёлок Берёзовка, досрочно завершили работы по подготовке оборудования к грядущей зиме. Поэтому отключение водоснабжения пройдёт локально с 28 июня 23:00 по 29 июня 23:00 в микрорайоне Черемушки.

Отметим, что подвоз холодной воды будет организован только в социальные учреждения по следующим адресам.

Напомним, в Советском районе Красноярска с 24 июня по 3 июля жители сотни домов останутся без горячей воды. В настоящий момент специалисты проводят очередной этап проверки теплосетей в контуре ТЭЦ-3.

ЖКХ