В Ленинском округе Иркутска завершается высадка цветов на клумбы

«Здорово теперь в сквере “Россия”. Тут много мест для семейного отдыха: спортивная и детская площадки, скейт-парк, аллеи для прогулок с колясками. А сегодня стало еще лучше: яркие и красивые цветы появились на центральных клумбах сквера. Будем приходить, гулять и любоваться», — поделилась впечатлениями жительница округа Елизавета Кузнецова.