В Ленинском округе Иркутска завершается высадка цветов на клумбы

Как сообщает пресс-служба администрации города, работы провели на Шахтерской, Школьной, Роще и в сквере «Березка». Последним объектом, который украсили сотрудники МУПЭПа, стал сквер «Россия».
«На этой территории много зелени, поэтому мы решили добавить нежных, пастельных оттенков: желтых и розовых. Узор клумб выполнили в геометрическом стиле. В этом году здесь появились шафраны, колеусы, бархатцы и гвоздики», — рассказала мастер агрокомплекса МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш.
Она отметила, что цветы будут радовать иркутян до первых заморозков, а возможно, и дольше. В прошлом году последнюю клумбу убрали только 25 октября.
«Здорово теперь в сквере “Россия”. Тут много мест для семейного отдыха: спортивная и детская площадки, скейт-парк, аллеи для прогулок с колясками. А сегодня стало еще лучше: яркие и красивые цветы появились на центральных клумбах сквера. Будем приходить, гулять и любоваться», — поделилась впечатлениями жительница округа Елизавета Кузнецова.