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1 июля в Кемерове выйдут троллейбусы «Адмирал» на новый маршрут

Транспорт будет ехать от Сельской больницы до драмтеатра.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что с 1 июля выйдут первые на Кузнецком мосту троллейбусы «Адмирал». Власти организовали новый маршрут № 10 протяжённостью 7,5 км в одну сторону от Сельской больницы до драмтеатра и обратно.

«На минувшей неделе протестировали схему движения, потенциал автономного хода. С технической точки зрения всё в порядке. Расписание появится на сайте УЕЗТУ, на остановках и в мобильных сервисах», — проинформировал глава города.

Так, троллейбус в сторону центра проследует по пр. Шахтёров, Логовому шоссе, пр. Кузнецкому и пр. Советскому. Обратно поедет в том же направлении.