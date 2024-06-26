1 июля в Кемерове выйдут троллейбусы «Адмирал» на новый маршрут

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что с 1 июля выйдут первые на Кузнецком мосту троллейбусы «Адмирал». Власти организовали новый маршрут № 10 протяжённостью 7,5 км в одну сторону от Сельской больницы до драмтеатра и обратно.