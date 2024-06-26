Все изменилось: бойцов СВО из Приморья ждут новые меры поддержки

«Принятие данных изменений, на мой взгляд, устраняют явную несправедливость, которая существовала по отношению к тем, кто служил в Росгвардии, милиции ДНР и ЛНР и еще с 2014 года выполнял свой долг по защите территории и населения, боролся с нацизмом. Меры поддержки мы распространили также на членов их семей и детей погибших», — объяснил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.