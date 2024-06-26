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Все изменилось: бойцов СВО из Приморья ждут новые меры поддержки

В Приморье появились равные возможности поддержки для всех бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

Приморские депутаты поддержали предложение губернатора Олега Кожемяко добавить изменения в законы о мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Право на денежные выплаты и санаторно-курортное лечение предоставили новым категориям бойцов СВО и их родным. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Изменения, которые приняли и внесли в краевые законы, дают приоритетное право на получение выплаты на жилье детям-инвалидам ветеранов боевых действий. На эти цели, в том числе на приобретение или строительство дома на территории региона, в бюджете Приморья в 2024 году заложено 205, 5 миллиона рублей.

По информации профильного министерства в настоящее время под действие законопроекта попадают 45 детей погибших, на обеспечение которых жильем необходимо 169 миллионов рублей.

Получить поддержку смогут новые категории участников СВО, введенные в статью закона «О ветеранах», которым выдается удостоверение «Ветеран боевых действий». Это приморцы, которые принимали участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года. А также те, кто заключил контракт с организациями, содействующими выполнению боевых задач в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года.

«Принятие данных изменений, на мой взгляд, устраняют явную несправедливость, которая существовала по отношению к тем, кто служил в Росгвардии, милиции ДНР и ЛНР и еще с 2014 года выполнял свой долг по защите территории и населения, боролся с нацизмом. Меры поддержки мы распространили также на членов их семей и детей погибших», — объяснил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Напомним, также право на ежегодную выплату установлено для жителей Приморья, ставших инвалидами вследствие военной травмы, а санаторно-курортное лечение при получении участниками СВО инвалидности первой или второй группы.

Для родных погибших в ходе СВО краевое законодательство предусматривает ежегодные, ежемесячные выплаты и санаторно-курортного лечение.

По информации министерства труда и социального развития дополнительная потребность средств краевого бюджета на 2024 год в связи с принятыми изменениями составит 5,9 миллиарда рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что для участников СВО из Приморья увеличили единовременную выплату. В совокупности с выплатой Минобороны в 200 тысяч рублей общая сумма поддержки для подписавших контракт составит и вовсе 700 тысяч рублей.