Все изменилось: бойцов СВО из Приморья ждут новые меры поддержки

Приморские депутаты поддержали предложение губернатора Олега Кожемяко добавить изменения в законы о мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Право на денежные выплаты и санаторно-курортное лечение предоставили новым категориям бойцов СВО и их родным. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Изменения, которые приняли и внесли в краевые законы, дают приоритетное право на получение выплаты на жилье детям-инвалидам ветеранов боевых действий. На эти цели, в том числе на приобретение или строительство дома на территории региона, в бюджете Приморья в 2024 году заложено 205, 5 миллиона рублей.
По информации профильного министерства в настоящее время под действие законопроекта попадают 45 детей погибших, на обеспечение которых жильем необходимо 169 миллионов рублей.
«Принятие данных изменений, на мой взгляд, устраняют явную несправедливость, которая существовала по отношению к тем, кто служил в Росгвардии, милиции ДНР и ЛНР и еще с 2014 года выполнял свой долг по защите территории и населения, боролся с нацизмом. Меры поддержки мы распространили также на членов их семей и детей погибших», — объяснил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.
Напомним, также право на ежегодную выплату установлено для жителей Приморья, ставших инвалидами вследствие военной травмы, а санаторно-курортное лечение при получении участниками СВО инвалидности первой или второй группы.
Для родных погибших в ходе СВО краевое законодательство предусматривает ежегодные, ежемесячные выплаты и санаторно-курортного лечение.
По информации министерства труда и социального развития дополнительная потребность средств краевого бюджета на 2024 год в связи с принятыми изменениями составит 5,9 миллиарда рублей.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что для участников СВО из Приморья увеличили единовременную выплату. В совокупности с выплатой Минобороны в 200 тысяч рублей общая сумма поддержки для подписавших контракт составит и вовсе 700 тысяч рублей.