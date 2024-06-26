В России подорожали туры в КНДР: сколько стоят и как сэкономить

Однако местные туроператоры предлагают более экономичные туры. Например, не на неделю, а на четыре дня. Есть туры для тех, кому хочется полностью проникнуться атмосферой закрытой страны — в Пхеньян. Для тех, кому хочется просто отдохнуть без суеты, есть туры на пляж. Для семей с детьми есть экскурсии в аквапарк и зоопарк, а также в национальную деревню.