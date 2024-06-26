В России подорожали туры в КНДР: сколько стоят и как сэкономить

«Туристические путевки в Северную Корею подорожали в среднем на 15% за последние девять месяцев. Неделя в КНДР обойдется одному человеку почти в 100 тысяч рублей», — пишет телеграм-канал SHOT.
По данным издания, в первые месяцы, когда туры стали доступны россиянам, поездка на восемь дней в КНДР на одного стоила примерно 83 тысячи рублей. В июне стоимость выросла до 95 тысяч.
Однако местные туроператоры предлагают более экономичные туры. Например, не на неделю, а на четыре дня. Есть туры для тех, кому хочется полностью проникнуться атмосферой закрытой страны — в Пхеньян. Для тех, кому хочется просто отдохнуть без суеты, есть туры на пляж. Для семей с детьми есть экскурсии в аквапарк и зоопарк, а также в национальную деревню.
Полет в Пхеньян из Владивостока выходит дороже, но, если интересует только пляжный отдых, можно ехать на поезде из Хасана.
Цены на укороченные туры следующие (туроператоры указывают в долларах — они привязаны к курсу):
62 тысячи за человека — самолетом в Пхеньян на четыре дня; 35 тысяч за человека — поездом в приграничный город на четыре дня; 35 тысяч за человека — поездом на пляжный курорт на четыре дня.
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