Двое 65-летних мужчин стали отцами в Новосибирской области

Ранее сообщалось, что самой взрослой женщине, ставшей мамой в Новосибирской области в 2024 году, — 50 лет. А самыми юными мамами в регионе за 5 месяцев 2024 года стали две 14-летние девочки. Также в ЗАГСе назвали возраст самого молодого отца. Им стал 15-летний парень.