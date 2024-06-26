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Двое 65-летних мужчин стали отцами в Новосибирской области

Это самые возрастные мужчины, у которых в этом году родились дети.

Источник: Комсомольская правда

В Управлении ЗАГС по Новосибирской области назвали возраст самых взрослых мужчин, у которых родились дети в 2024 году. Информацию об этом предоставили в ответ на запрос КП-Новосибирск.

— Самым возрастным отцам на момент рождения детей исполнилось 65 лет. Для них это не первые дети, — уточнили КП-Новосибирск в ЗАГСе.

Ранее сообщалось, что самой взрослой женщине, ставшей мамой в Новосибирской области в 2024 году, — 50 лет. А самыми юными мамами в регионе за 5 месяцев 2024 года стали две 14-летние девочки. Также в ЗАГСе назвали возраст самого молодого отца. Им стал 15-летний парень.