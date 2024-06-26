О погоде в Иркутске: тепло, но зонтики забывать дома не стоит

По словам замначальника погодного ведомства Натальи Домбровской, в ближайшие несколько дней погода будет неустойчивой и переменчивой:
«Воздух будет хорошо прогреваться — до 27 градусов днем и плюс 12 ночью. Но этот теплый воздух, поднимаясь вверх, будет остывать, из-за чего будет формироваться облачность, полная конденсата. Такие кучево-дождевые облака часто порождают ливни, грозы и град», — сказала синоптик, отметив, что в западных, центральных и южных районах прогнозируются усиление ветра.
Самыми жаркими на этой неделе будут северные районы Иркутской области — там ожидается до плюс 31 градуса. И ни капли дождя.
По предварительному прогнозу, циклон уйдет из Приангарья к выходным. И в субботу и воскресенье в Иркутске и большинстве районов области будет на 2−4 градуса жарче, чем обычно бывает в конце июня: днем столбик термометра будет подниматься до плюс 32 градусов, ночью — до плюс 15-ти.