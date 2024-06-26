О погоде в Иркутске: тепло, но зонтики забывать дома не стоит

«Воздух будет хорошо прогреваться — до 27 градусов днем и плюс 12 ночью. Но этот теплый воздух, поднимаясь вверх, будет остывать, из-за чего будет формироваться облачность, полная конденсата. Такие кучево-дождевые облака часто порождают ливни, грозы и град», — сказала синоптик, отметив, что в западных, центральных и южных районах прогнозируются усиление ветра.