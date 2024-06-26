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О погоде в Иркутске: тепло, но зонтики забывать дома не стоит

По прогнозу иркутского Гидрометцентра, до конца текущей недели жителей Иркутска периодически будут поливать сильные кратковременные дожди, которые принес с собой высотный циклон, накрывший собой почти все районы Приангарья, сообщает ИА «ТК Город».

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 51% 756 мм рт. ст. +29°
Источник: ТК Город

По словам замначальника погодного ведомства Натальи Домбровской, в ближайшие несколько дней погода будет неустойчивой и переменчивой:

«Воздух будет хорошо прогреваться — до 27 градусов днем и плюс 12 ночью. Но этот теплый воздух, поднимаясь вверх, будет остывать, из-за чего будет формироваться облачность, полная конденсата. Такие кучево-дождевые облака часто порождают ливни, грозы и град», — сказала синоптик, отметив, что в западных, центральных и южных районах прогнозируются усиление ветра.

Самыми жаркими на этой неделе будут северные районы Иркутской области — там ожидается до плюс 31 градуса. И ни капли дождя.

По предварительному прогнозу, циклон уйдет из Приангарья к выходным. И в субботу и воскресенье в Иркутске и большинстве районов области будет на 2−4 градуса жарче, чем обычно бывает в конце июня: днем столбик термометра будет подниматься до плюс 32 градусов, ночью — до плюс 15-ти.