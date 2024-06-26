Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура обвинила мэрию Новосибирска в отсутствии ливневок

НОВОСИБИРСК, 26 июня, ФедералПресс. В Новосибирске прокуратура подала в суд на местные власти самоуправления с требованием принять меры по строительства ливневок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Отсутствует система водоотведения, создает угрозу безопасности дорожного движения, причинения имущественного вреда автовладельцам», — рассказали в прокуратуре.

Ливневых канализаций не оказалось на следующих улицах: Докучаева, Промышленной, Красина, Моторной, Троллейной, Арбузова, Балтийской, Лермонтова.

Каменском шоссе, пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта отсутствует система водоотведения. В результате данной улицы затапливаются во время сильных дождей.

Иск находится на рассмотрении.

Напомним, ливень поломал деревья и оборвал провода в Новосибирске.

Прокуратура