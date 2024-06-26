Прокуратура обвинила мэрию Новосибирска в отсутствии ливневок

«Отсутствует система водоотведения, создает угрозу безопасности дорожного движения, причинения имущественного вреда автовладельцам», — рассказали в прокуратуре.
Ливневых канализаций не оказалось на следующих улицах: Докучаева, Промышленной, Красина, Моторной, Троллейной, Арбузова, Балтийской, Лермонтова.
Каменском шоссе, пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта отсутствует система водоотведения. В результате данной улицы затапливаются во время сильных дождей.
Иск находится на рассмотрении.
Напомним, ливень поломал деревья и оборвал провода в Новосибирске.