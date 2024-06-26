Во Владивостоке мужчина выжил, упав вниз головой с высоты семь метров

Медики, прибывшие на место происшествия, спустились в яму по лестнице и наложили пострадавшему шину на шею, так называемый воротник Шанца, на случай если человек травмировал позвоночник. Сотрудники МЧС уложили рабочего на специальные носилки с застежками и подняли его из ямы при помощи подъемного крана.