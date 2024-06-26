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Во Владивостоке мужчина выжил, упав вниз головой с высоты семь метров

Несмотря на серьезные травмы и потерю сознания, рабочий остался жив благодаря быстрой реакции его коллег.

В столице Приморья мужчина остался жив после падения с 7-метровой высоты головой вниз. Как сообщил Telegram-канал «КП — Дальний Восток», очевидцы рассказали, что рабочий пытался поднимать доски над ямой, на дне которой скопилась вода, но потерял равновесие и рухнул вниз.

В результате падения мужчина получил серьезные травмы и потерял сознание, что привело к погружению его лица в воду. Коллеги немедленно пришли на помощь, чтобы пострадавший не захлебнулся, а также вызвали скорую помощь.

Медики, прибывшие на место происшествия, спустились в яму по лестнице и наложили пострадавшему шину на шею, так называемый воротник Шанца, на случай если человек травмировал позвоночник. Сотрудники МЧС уложили рабочего на специальные носилки с застежками и подняли его из ямы при помощи подъемного крана.

Пресс-служба КГБУЗС «Станция скорой медицинской помощи Владивостока» сообщила, что у мужчины диагностированы кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, повреждение грудного отдела позвоночника и тупая травма живота. В стабильном состоянии пациента доставили в больницу для дальнейшего лечения.