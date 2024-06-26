Во Владивостоке мужчина выжил, упав вниз головой с высоты семь метров

В столице Приморья мужчина остался жив после падения с 7-метровой высоты головой вниз. Как сообщил Telegram-канал «КП — Дальний Восток», очевидцы рассказали, что рабочий пытался поднимать доски над ямой, на дне которой скопилась вода, но потерял равновесие и рухнул вниз.
В результате падения мужчина получил серьезные травмы и потерял сознание, что привело к погружению его лица в воду. Коллеги немедленно пришли на помощь, чтобы пострадавший не захлебнулся, а также вызвали скорую помощь.
Медики, прибывшие на место происшествия, спустились в яму по лестнице и наложили пострадавшему шину на шею, так называемый воротник Шанца, на случай если человек травмировал позвоночник. Сотрудники МЧС уложили рабочего на специальные носилки с застежками и подняли его из ямы при помощи подъемного крана.
Пресс-служба КГБУЗС «Станция скорой медицинской помощи Владивостока» сообщила, что у мужчины диагностированы кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, повреждение грудного отдела позвоночника и тупая травма живота. В стабильном состоянии пациента доставили в больницу для дальнейшего лечения.