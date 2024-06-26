Психолог Рублёва объяснила, как уберечь детей от соблазнов, плохих компаний

Психолог, руководитель телефона доверия в Кемерове Ольга Рублёва рассказала «АиФ в Кузбассе», как уберечь детей от соблазнов и плохих компаний.
По её словам, профилактировать поведенческие крайности можно только в том случае, если родителям удалось воспитать самодостаточную личность с чувством собственного достоинства и внутренним стержнем, сформировать умение контролировать себя и правильные ценности. Психолог убеждена, что количество соблазнов не зависит от того, уедет ребёнок учиться в другой город или останется дома. Это зависит от возраста и статуса (например, что окончил школу).
Также нельзя говорить с подростками с позиции силы — это вызовет лишь протест. Нужно стараться вести беседу на равных и нельзя ругать ребёнка как личность. Лучше рассказать о поступке, который вас расстроил, и поделиться переживаниями.
«Как-то звонит папа, который застукал 12-летнего сына с сигаретой во дворе: “Посадил его и говорю: если он ещё будет курить, сразу язык подрежу!” Когда я спросила, неужели он считает, что у них состоялся полноценный разговор, искренне удивился: “А как я должен разговаривать с этим сопляком?”», — привела антипример Ольга Рублёва.