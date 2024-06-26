Психолог Рублёва объяснила, как уберечь детей от соблазнов, плохих компаний

По её словам, профилактировать поведенческие крайности можно только в том случае, если родителям удалось воспитать самодостаточную личность с чувством собственного достоинства и внутренним стержнем, сформировать умение контролировать себя и правильные ценности. Психолог убеждена, что количество соблазнов не зависит от того, уедет ребёнок учиться в другой город или останется дома. Это зависит от возраста и статуса (например, что окончил школу).