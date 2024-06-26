Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +32 °С: в Приморье установится духота, пройдут дожди

В последние июньские выходные погода в Приморье будут душными и дождливыми.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 58% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

В субботу, 29 июня, благодаря действию антициклона погода выдастся солнечной и теплой в Приморье. Средняя температура воздуха по краю составит +26…+32 °С, на побережье: +20…+25 °С, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Следует отметить, что в дальневосточной столице будут преобладать влажность и туман, вероятна морось. Столбики термометра покажут +20…+23°С.

В воскресенье, 30 июня, в крае пройдут полноценные дожди, температура воздуха сильно не изменится. Во Владивостоке облачно, возможен дождь. Может усилиться ветер. Температура воздуха немного ниже, чем в субботу.

Ранее «КП» писала, что переменчивая погода продержится в регионе в течение всей недели.