Сергей Кравчук: «Эти объекты станут точками притяжения хабаровчан и гостей города»

Реализация проектов мастер-плана Хабаровска, подготовленного по поручению президента России Владимира Путина — это возможность кардинально преобразить общественные пространства города. Однако огромный масштаб запланированных работ требует и увеличенного финансирования. В этом отношении краевые и городские власти пользуются любой возможностью, чтобы обратиться к федеральным министрам за поддержкой. 25 июня мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в обсуждении мастер-планов городов региона с главой министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Главной темой, которую затронул в своем выступлении градоначальник, стала реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров и необходимые для этого ресурсы.
«Эти объекты после обновления, безусловно, станут точками притяжения хабаровчан и гостей города. В настоящее время мы ведем подготовку документации на проектирование. На Амурском бульваре планируем разместить малые архитектурные формы. Также на нем появятся места для отдыха, арт-объекты, детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, турники и брусья, веревочный парк. Ориентировочный объем финансирования для реконструкции Амурского бульвара — 1,6 миллиарда рублей. В ближайших планах — выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт коллектора и благоустройство бульвара», — сообщил в своем выступлении мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Городским властям удалось подсчитать примерную стоимость работ по обновлению Уссурийского бульвара. Сумма составила 1,3 миллиарда рублей.
«Уважаемый Алексей Олегович, администрация города совместно с правительством края и при поддержке врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина примет все меры, чтобы исполнить взятые на себя обязательства по реализации проектов благоустройства этих бульваров. Вместе с тем, замена частей конструкций ливневых коллекторов на бульварах — дорогостоящие мероприятия и выполнить их только силами местного и краевого бюджетов крайне сложная задача. Прошу вас рассмотреть возможность федеральной поддержки на реализацию этих проектов», — обратился мэр Хабаровска к главе минвостокразвития.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поддержал просьбу Сергея Кравчука, отметив важность грамотного и стратегического подхода в вопросе реализации мастер-планов городов региона.
«Мы прекрасно понимаем, что эта проблема требует комплексного подхода и долгосрочных решений. Это должны быть глубокие, продуманные проекты в интересах людей. Так вот, как раз мастер-планы — документ видения будущего наших городов. Большая работа по подготовке документации, определению финансирования и нашего видения привлечения инвесторов правительством Хабаровского края уже проведена. Самый главный приоритет — это запросы наших жителей. Задача органов власти и местного самоуправления действовать с опережением, наступательно», — подчеркнул врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.