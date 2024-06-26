Сергей Кравчук: «Эти объекты станут точками притяжения хабаровчан и гостей города»

«Уважаемый Алексей Олегович, администрация города совместно с правительством края и при поддержке врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина примет все меры, чтобы исполнить взятые на себя обязательства по реализации проектов благоустройства этих бульваров. Вместе с тем, замена частей конструкций ливневых коллекторов на бульварах — дорогостоящие мероприятия и выполнить их только силами местного и краевого бюджетов крайне сложная задача. Прошу вас рассмотреть возможность федеральной поддержки на реализацию этих проектов», — обратился мэр Хабаровска к главе минвостокразвития.