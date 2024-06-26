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Аномально жаркая погода до +35 градусов сохранится в Новосибирской области до конца недели

На протяжении текущей недели жители Новосибирской области и еще четырех регионов Сибири столкнутся с аномально высокими температурами.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 58% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

Прогнозируется, что термометры покажут значения на 6 градусов выше нормы, достигая отметки в плюс 30 градусов.

Согласно словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, до конца недели очень жаркая погода сохранится в Омской, Томской, Новосибирской областях. Особенно высокие температуры ожидаются в Алтайском крае (+38 градусов) и в Красноярском крае (+35 градусов).

Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждает о том, что в ближайшие два дня в Новосибирской области температура может подняться до +35 градусов. Синоптики также прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что сегодня, 26 июня, в Новосибирске во второй половине дня опять ожидается шквалистый ветер, град и грозы.