К фестивалю «Тайны горы Крестовой» запустят экспресс Пермь — Губаха

Экспресс Пермь — Губаха запустят для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой».
Об этом сообщили в Пермской пригородной компании.
«29 и 30 июня дополнительные поезда “Ласточки” будут отправляться по местному времени с Перми II в 9:07, со станции “Углеуральской” в 0:45», — рассказали в Пермской пригородной компании.
При этом на станции «Углеральской» прибывших будет ждать автобус, который доставит гостей до автостанции в Губахе, а затем обратно.
Для взрослых единый билет (электричка + автобус) в одну сторону будет стоить 516 рублей, для детей — 155.
Напомним, XIII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» будет проходить с 28 июня по 3 июля. Зрители увидят постановки трупп из Губахи, Березников, Перми, Челябинска, Астрахани и Еревана. 29 июня зрителей ждёт традиционное событие «Закат на Крестовой».