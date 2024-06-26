Покрытие дорог и мостов продолжают ремонтировать в Иркутске

«В настоящее время приводим в порядок Глазковский мост — меняем железобетонные плиты на трамвайных путях. Осматриваем и выявляем поврежденные детали, демонтируем их, обустраиваем основание и только после этого укладываем новые плиты. Уже установили 30 штук — до конца июля обновим 100 элементов. Чтобы не создавать помех транспорту, работаем ночью в промежуток с 23:30 до 05:00», — прокомментировал руководитель МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.