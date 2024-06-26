Покрытие дорог и мостов продолжают ремонтировать в Иркутске

«В настоящее время приводим в порядок Глазковский мост — меняем железобетонные плиты на трамвайных путях. Осматриваем и выявляем поврежденные детали, демонтируем их, обустраиваем основание и только после этого укладываем новые плиты. Уже установили 30 штук — до конца июля обновим 100 элементов. Чтобы не создавать помех транспорту, работаем ночью в промежуток с 23:30 до 05:00», — прокомментировал руководитель МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, продолжается ямочный ремонт проезжей части струйно-инъекционным методом. Накануне работы провели на участках улиц Академика Окладникова, Мухиной, Нита Романова, Лермонтова, Театральной, Ямской, Клары Цеткин, Вампилова, Левого берега Каи, Бажова, Сурнова, Афанасьева. Кроме того, работы проведены на Пискунова, объездных дорогах Свердловского и Первомайского микрорайонов, Мамина-Сибиряка, Грязнова, Подгорной, Зимней, Лапина, Ушаковской, Маяковского, Карла Либкнехта, Челнокова, Сергеева, 2-й Железнодорожной, Румянцева, Шмидта, Добролюбова, на бульваре Гагарина, в Черемховском и 15-ом Советском переулках.