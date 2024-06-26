Место погибшего депутата в Госдуме займет Наталья Каптелинина

На выборах в Госдуму в 2021 г. Чилингаров возглавлял региональную группу № 5 списка «Единой России», куда входила Тува, Хакасия и Красноярский край. За ним на втором месте шел нынешний вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол, а на третьем месте была Каптелинина. «Мандат получит следующий по очереди в группе», — цитируют «Ведомости» своего собеседника.