Место погибшего депутата в Госдуме займет Наталья Каптелинина

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в «Единой России».
Напомним, депутат от Красноярского края Артур Чилингаров скончался в Москве на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Он избирался в Государственную Думу в течение семи созывов.
На выборах в Госдуму в 2021 г. Чилингаров возглавлял региональную группу № 5 списка «Единой России», куда входила Тува, Хакасия и Красноярский край. За ним на втором месте шел нынешний вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол, а на третьем месте была Каптелинина. «Мандат получит следующий по очереди в группе», — цитируют «Ведомости» своего собеседника.
Наталья Каптелинина является депутатом Горсовета с 2018 года. Ей 40 лет. Окончила с красным дипломом Институт цветных металлов и золота (сейчас Институт цветных металлов и материаловедения СФУ) в Красноярске по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В 2007 году серьезно травмировалась в ДТП, перенесла около 20 операций, оказалась почти полностью парализованной. Прошла множество этапов реабилитации.