На дороге Уфа-Инзер-Белорецк в ДТП чуть не разбились насмерть три человека

Авария произошла на дороге Уфа-Инзер-Белорецк, на съезде в сторону села Ассы. Водитель Lada Grantа не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулся. В авто находились три человека, двоим удалось выбраться самостоятельно, в медицинской помощи они не нуждались. 40-летний водитель получил травмы.