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На дороге Уфа-Инзер-Белорецк в ДТП чуть не разбились насмерть три человека

В Башкирии в съехавшей в кювет Lada Grantа едва не погибли три человека.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня рано утром, 26 июня, в Башкирии в ДТП едва не погибли три человека. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла на дороге Уфа-Инзер-Белорецк, на съезде в сторону села Ассы. Водитель Lada Grantа не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулся. В авто находились три человека, двоим удалось выбраться самостоятельно, в медицинской помощи они не нуждались. 40-летний водитель получил травмы.

На место ЧП прибыли сотрудники пожарной части села Инзер. Они отключили аккумулятор, вызволили пострадавшего из поврежденной машины и передали сотрудникам скорой помощи.

— Причина происшествия выясняется, — заявили в ГК ЧС.

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