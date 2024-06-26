Из-за перекрытой на Гайдамаке город сковывают километровые пробки

Бетонные блоки появились в районе Светланской, 183Б, накануне. И, как оказалось, это очень серьезно осложнило утренний трафик да и движение в целом. Из-за того, что теперь для проезда доступны только две полосы, одна из которых, кстати, и вовсе частично занята припаркованными авто, утром здесь собираются внушительного размера заторы. О том, что дорогу в этом районе перекроют, заблаговременно никто не предупреждал.