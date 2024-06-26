Из-за перекрытой на Гайдамаке город сковывают километровые пробки

Одна из полос на Гайдамаке во Владивостоке оказалась недоступна для движения. Больше всего все «прелести» ограничения дорожного движения ощутили владивостокцы, двигающиеся ранним утром на автомобилях на работу со стороны Луговой. В пресс-службе администрации города корр. ИА PrimaMedia рассказали, когда дорогу вновь откроют, и с чем связано перекрытие.
Бетонные блоки появились в районе Светланской, 183Б, накануне. И, как оказалось, это очень серьезно осложнило утренний трафик да и движение в целом. Из-за того, что теперь для проезда доступны только две полосы, одна из которых, кстати, и вовсе частично занята припаркованными авто, утром здесь собираются внушительного размера заторы. О том, что дорогу в этом районе перекроют, заблаговременно никто не предупреждал.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, ограничения на этом участке связаны с аварийным ремонтом сетей хоз.бытовой канализации. Заказчиком выступил балансодержатель сетей — ИП.
«Подрядной организацией, осуществляющей работы, подано заявления о выдачи ордера на производство аварийных работ с целью устранения аварии сроком до 30 июня», — подчеркнули в мэрии.
Напомним, накануне во Владивостоке начались ремонтные работы в районе проезда в Академическом переулке. Вместе с тем почти одновременно специалисты закончили ремонт на 3-й Шоссейной. Теперь здесь появился свежий асфальт.