Педиатр Солобоева высказалась, нужно ли делать детям прививки

Педиатр Валентина Солобоева говорит kuzbass.aif.ru, нужно ли делать детям прививки и давать витамины. Поводом для вопроса стал вопиющий случай: у жительницы Кузбасса изъяли шестимесячного ребёнка за якобы отказ матери делать прививки, проходить диспансеризацию и давать летом витамин D.
«Прививки — это наболевшая тема каждого педиатра, так как очень много антипрививочников, отказ от прививок однозначно является угрозой для жизни ребёнка. В настоящее время ВОЗ внесла отказы от прививок в список глобальных угроз человечеству», — считает специалист.
Про витамины она отмечает, что если малыш не имеет хронических заболеваний, то отказ от витаминов не является угрозой для жизни ребёнка. Поливитамины, например, противопоказаны детям до 3-х лет. А не давать если витамин D, это может привести к рахиту. В будущем дефицит витамина D приводит к снижению интеллектуальных способностей, а также расстройствам настроения и даже депрессии.