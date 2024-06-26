Педиатр Солобоева высказалась, нужно ли делать детям прививки

Про витамины она отмечает, что если малыш не имеет хронических заболеваний, то отказ от витаминов не является угрозой для жизни ребёнка. Поливитамины, например, противопоказаны детям до 3-х лет. А не давать если витамин D, это может привести к рахиту. В будущем дефицит витамина D приводит к снижению интеллектуальных способностей, а также расстройствам настроения и даже депрессии.