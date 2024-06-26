Новосибирец пытался продать свой «Ниссан», чтобы не отдавать приставам

Чтобы не отдавать приставам на торги автомобиль «Ниссан» местный житель решил незаметно продать его. Как сообщили ГУФССП России по Новосибирской области, авантюра не удалась.
— 48-летний гражданин признан несостоятельным, то есть банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества, — объяснили в ведомстве.
Процедура предусматривает выставление автомобиля на торги, чтобы покрыть долг кредиторам. Однако банкрот решил оставить эту часть денег себе, продав машину сначала сыну, после чего тот выставил «Ниссан» на продажу на сайте объявлений.
— Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о признании недействительным договор купли-продажи автомобиля, который заключен между должником и покупателем. В отношении гражданина возбудили исполнительное производство, — добавили в ГУФССП.
По месту жительства новосибирца автомобиля уже не было. Приставы нашли его в Интернете и договорились о встрече. Так приставы-исполнители изъяли машину и передали взыскателю в присутствии понятых.