До +29°С ожидается в Беларуси в среду

В целом по республике ожидается переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с.
По данным МЧС, температура воздуха будет колебаться в пределах +24.. +29°С.
Прогноз погоды по регионам
Как в столице, так и в других областных центрах, по прогнозам, термометры покажут в среду примерно одинаковую температуру — в среднем от +26°С до +28°С. Небольшая вероятность осадков — 5−10% — возможна только в Витебске.
Посещение лесов
Из-за жаркой погоды в республике введены ограничения на посещения лесов. По данным на утро 26 июня, они касаются полностью Минской и Гомельской областей.
В Могилевской области запреты во всех районах, кроме четырех: Горецкого, Дрибинского, Костюковичского, Хотимского.
В Брестской и Витебской областях ограничения по трем районам: Барановичском, Ганцевичском, Ляховичском и Глубокском, Докшицком, Шарковщинском соответственно.
В Гродненской области желтым цветом окрашены шесть районов: Вороновский, Дятловский, Ивьевский, Кореличский, Лидкий, Новогрудский районы.
Запретов на посещение лесных массивов в среду нет.
Напомним, что в случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.