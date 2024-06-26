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До +29°С ожидается в Беларуси в среду

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений на территории Беларуси в среду не ожидается, об этом сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 58% 756 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

В целом по республике ожидается переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

По данным МЧС, температура воздуха будет колебаться в пределах +24.. +29°С.

Прогноз погоды по регионам

Как в столице, так и в других областных центрах, по прогнозам, термометры покажут в среду примерно одинаковую температуру — в среднем от +26°С до +28°С. Небольшая вероятность осадков — 5−10% — возможна только в Витебске.

Посещение лесов

Из-за жаркой погоды в республике введены ограничения на посещения лесов. По данным на утро 26 июня, они касаются полностью Минской и Гомельской областей.

В Могилевской области запреты во всех районах, кроме четырех: Горецкого, Дрибинского, Костюковичского, Хотимского.

В Брестской и Витебской областях ограничения по трем районам: Барановичском, Ганцевичском, Ляховичском и Глубокском, Докшицком, Шарковщинском соответственно.

В Гродненской области желтым цветом окрашены шесть районов: Вороновский, Дятловский, Ивьевский, Кореличский, Лидкий, Новогрудский районы.

Запретов на посещение лесных массивов в среду нет.

Напомним, что в случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.