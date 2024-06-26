Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На реке Уссури в Хабаровском крае продолжается рост уровней воды

Сотрудники МЧС России следят за обстановкой.

Источник: AmurMedia

По состоянию на утро 26 июня 2024 г. в результате прохождения паводков на реках в низинных местах на участках трёх внутрипоселковых дорог в селах Видное, Кукелево и Кедрово Вяземского района сохраняется выход воды. Также вода зашла на один приусадебный участок в с. Видное, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На реке Уссури продолжаются подъемы воды, уровни достигли отметки категории неблагоприятного явления. Также отмечается подъем на реке Бикин у ст. Звеньевой. Остается подтоплена пойма Амурской протоки у с. Казакевичево, рек Уссури, Хор, Подхоренок, Бикин, Сукпай, Катэн на глубину 0,1−1,6 м.

В Центре управления в кризисных ситуациях организовано постоянное взаимодействие со специалистами Дальневосточного УГМС, ЕДДС районов, главами поселений. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия. Органами местного самоуправления организован постоянный мониторинг паводковой обстановки.

Уровни воды на 07:00 26 июня по данным Дальневосточного УГМС:

р. Бикин с. Лесопильное (Звеньевой) — 427 см (+7 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 410 см);

р. Уссури с. Лончаково — 424 см (+24 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 350 см);

р. Уссури с. Шереметьево — 845 см (+18 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 810 см);

р. Уссури с. Венюково — 408 см (+12 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 400 см).

р. Хор п. Хор — 682 см (-26 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 780 см).

р. Подхорёнок с. Дормидонтовка — 416 см (-26 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 550 см).

В период прохождения паводка рекомендуем гражданам соблюдать меры безопасности, принять меры для сохранения своего имущества, по возможности ограничить выход в лес и на водоемы.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности.

МЧС