На реке Уссури в Хабаровском крае продолжается рост уровней воды

По состоянию на утро 26 июня 2024 г. в результате прохождения паводков на реках в низинных местах на участках трёх внутрипоселковых дорог в селах Видное, Кукелево и Кедрово Вяземского района сохраняется выход воды. Также вода зашла на один приусадебный участок в с. Видное, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.