Юных омичей стали меньше интересовать наркотики

«К нам в отделение всё реже поступают пациенты в возрасте от 15−19 лет. Девушек, к счастью, употребляющих запрещенные вещества, не так много, в 10 раз меньше, чем мужчин. Но здесь, напротив, в группе риска именно подростки в возрасте до 18 лет. Отмечу, что и несовершеннолетние в тяжелом состоянии, если мы говорим об отравлениях наркотиками или алкоголем, стали поступать в токсикоцентр значительно реже», — рассказал заведующий отделением острых отравлений БСМП№ 1, доктор медицинских наук Александр Сабаев.