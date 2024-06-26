Юных омичей стали меньше интересовать наркотики

По сравнению с прошлым годом, число омичей, которые попали в больницу с отравлением наркотиками, снизилось на треть. Об этом рассказал врач-токсиколог Александр Сабаев. Также, по его словам, на улицах стали в три раза меньше замечать подростков, которые употребляют запрещённые вещества. Положительная динамика наблюдается в регионе последние несколько лет.
«К нам в отделение всё реже поступают пациенты в возрасте от 15−19 лет. Девушек, к счастью, употребляющих запрещенные вещества, не так много, в 10 раз меньше, чем мужчин. Но здесь, напротив, в группе риска именно подростки в возрасте до 18 лет. Отмечу, что и несовершеннолетние в тяжелом состоянии, если мы говорим об отравлениях наркотиками или алкоголем, стали поступать в токсикоцентр значительно реже», — рассказал заведующий отделением острых отравлений БСМП№ 1, доктор медицинских наук Александр Сабаев.
Больше всего для человека опасны синтетические наркотики, потому что они гораздо сильнее вызывают зависимость уже после первого употребления. Особенно опасны галлюциногены: они быстро поражают головной мозг и нервную систему. Человек впадает в депрессию, становится буйным, страдает от параноидального бреда.
Врач-токсиколог добавил, что люди, употребляющие наркотики, раньше умирают от таких заболеваний как цирроз печени, диабет, ВИЧ-инфекция, гепатит, сепсис или перитонит, сердечно-сосудистые патологии.
Ранее профессиональный психолог объяснял, почему подростки начинают употреблчть запрещённые вещества.