Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы муниципалитеты Башкирии, в которых чаще всего травятся наркотиками

Уфа стала лидером в Башкирии по количеству отравлений наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

Названы муниципалитеты Башкирии, в которых чаще всего травятся наркотиками. О них рассказало издание UfaTime.ru со ссылкой на данные из доклада Роспотребнадзора республики.

Согласно данным управления, за пять месяцев текущего года в Башкирии 107 граждан получили отравление из-за употребления наркотических и галлюциногенных веществ. Это на 38,5% меньше, чем за тот же период в 2023-м. Смертность от отравлений также стала меньше — на 38,7% — с 93 до 57 случаев.

По количеству таких отравлений лидирующее место занимает Уфа. С января по май выявлен 71 случай. Далее в антирейтинге расположились Стерлитамак (9 случаев), Уфимский район (5), Нефтекамск (4), Белебей и Кумертау (3).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.