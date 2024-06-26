Названы муниципалитеты Башкирии, в которых чаще всего травятся наркотиками. О них рассказало издание UfaTime.ru со ссылкой на данные из доклада Роспотребнадзора республики.
Согласно данным управления, за пять месяцев текущего года в Башкирии 107 граждан получили отравление из-за употребления наркотических и галлюциногенных веществ. Это на 38,5% меньше, чем за тот же период в 2023-м. Смертность от отравлений также стала меньше — на 38,7% — с 93 до 57 случаев.
По количеству таких отравлений лидирующее место занимает Уфа. С января по май выявлен 71 случай. Далее в антирейтинге расположились Стерлитамак (9 случаев), Уфимский район (5), Нефтекамск (4), Белебей и Кумертау (3).
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