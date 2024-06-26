«Электронки» вреднее обычных сигарет. Почему молодёжь балуется «куришками»?

В последние годы наблюдается рост популярности электронных сигарет среди молодых людей, в том числе и у кузбассовцев. Любой человек замечал большое количество вейпшопов на улицах Кемерова, Новокузнецка и других крупных городов и проходящих мимо подростков с «флэшками» в руках. Почему молодёжь курит и к чему это приводит, разобрался корреспондент «АиФ в Кузбассе».
Кто виноват в формировании зависимости?
Мы провели опрос, чтобы выяснить, какую причину курения выделяет сама молодёжь. Итак, опрос показал, что среди 64 проголосовавших курением «одноразок» и вейпов увлекается 39%, большая часть из которых в возрасте от 18−24 лет. Основными причинами зависимости, по мнению респондентов, являются стресс, модный образ жизни и желание бросить курить обычные сигареты. Также «АиФ в Кузбассе» заметил такие ответы, как «скукота» и «окружение», которые приводят человека к зависимости.
Профессиональный психолог, расстановщик Валентина Гайдарова выделяет следующие причины зависимостей от электронных сигарет среди молодёжи:
Лёгкое и быстрое получение удовольствия. Затянуть «дудку» как метод быстро снять напряжение, отложить неприятные чувства на потом. Из-за большого количества негатива в информационном и социальном пространстве человеку хочется притупить чувство напряжения, причём быстро. Поэтому курение как быстрая разгрузка мозга и расслабление позволяют на недолгое время отдохнуть. Однако этого можно добиться другими методами, более экологичными: занятиями спортом, пробежками, медитациями и т. п.
Мода. Окружение играет большую роль в жизни человека: оно формирует взгляды, влияет на поведение и, соответственно, задаёт поколению определённые тренды. Молодые люди начинают курить, так как это даёт им чувство значимости и установку «я такой же, как все». Срабатывает так называемый стадный инстинкт: «все курят, и я курю». Это особенно важно подросткам, для которых быть «своим» в окружении — значит получить всеобщее признание.
Компенсация любви и принятия. Одной из причин курения, да и в целом других зависимостей, является нехватка нежного и материнского тепла. Молодёжи хочется на мгновение побыть беззаботным ребёнком. Это происходит, когда человек не выдерживает нагрузки взрослого человека.
Чаще всего выкуривание сигарет — это процесс прокрастинации. В мозг идёт сигнал, что нужно сделать что-то важное. И тут же человек вспоминает: «А не выкурить ли мне сигаретку… “. И вместо выполнения важных дел идёт курить. Этот процесс очень тонкий, ещё осознаваемый. Но если проанализировать себя, о чём вы думали, прежде чем пойти покурить, то в большинстве случаев вспомните мысль про какое-то действие, которое сделать важно, но хочется отложить.
Люди очень мало времени уделяют качественной жизни. Но от качества жизни повышается энергия, и человек может без сигарет справляться со стрессом.
Чем действительно опасно курение электронных сигарет?
По данным нашего опроса, 30% респондентов считает курение электронных сигарет менее вредным.
Заведующим отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Дмитрий Макаров утверждает, что каждый курильщик сокращает свою жизнь на 7−9 лет. Табачный дым является непосредственной причиной рака. Аэрозоль из электронных сигарет вызывает кратковременную воспалительную реакцию лёгких, как и обычные сигареты. Повреждающее действие начинается уже во рту (увеличивается риск развития пародонтита).
«Многие убеждены, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные. Это категорически не так! Аэрозоль вейпа или электронной сигареты вызывает кратковременную воспалительную реакцию в лёгких, как и обычные сигареты. Вдыхаемые микрочастицы раздражают альвеолы и могут вызвать приступ астмы. Электронные сигареты вызывают ещё большую зависимость от никотина, потому что молодёжь их курит чаще, чем другие обычный табак» — говорит врач.
Курение электронных сигарет действительно представляет серьёзную проблему для общественного здоровья, а лёгкая их доступность только усугубляет ситуацию. Однако радует то, что большинство опрошенных в исследовании ответили «нет» на вопрос «Курите ли вы электронные сигареты?» Это говорит о том, что люди способны мыслить здраво и заботиться о своём здоровье.