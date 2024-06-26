«Электронки» вреднее обычных сигарет. Почему молодёжь балуется «куришками»?

Чаще всего выкуривание сигарет — это процесс прокрастинации. В мозг идёт сигнал, что нужно сделать что-то важное. И тут же человек вспоминает: «А не выкурить ли мне сигаретку… “. И вместо выполнения важных дел идёт курить. Этот процесс очень тонкий, ещё осознаваемый. Но если проанализировать себя, о чём вы думали, прежде чем пойти покурить, то в большинстве случаев вспомните мысль про какое-то действие, которое сделать важно, но хочется отложить.