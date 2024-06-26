В трех городах Беларуси пройдет XI Форум регионов. Что представит Минск

Хороший старт
Первый форум прошел в июне 2014 г. в Минске, его темой стало обеспечение продовольственной безопасности. Сегодня сельское хозяйство — одна из стратегических отраслей экономики двух стран. Своими наработками в аграрной отрасли Беларусь и Россия дополняют друг друга, увеличивая эффект от реализации национальных и союзных программ.
В дальнейшем форумы регионов поочередно проводили в Сочи, Минске, Москве, Могилёве, Санкт-Петербурге и Гродно. Каждый становился эффективной площадкой для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества и был значимым событием.
Рекордный юбилей
В 2023‑м X Форум регионов пошел в российской Уфе и запомнился масштабом. В отчетах о его проведении много раз звучало слово «впервые».
Впервые только официальное количество участников превысило 5 тыс. человек. Впервые сумма заключенных контрактов составила 110 млрд российских рублей. Впервые вузы Беларуси и России заключили свыше 30 договоров о сотрудничестве. Наконец, впервые участие белорусской стороны на форуме было так велико! Только Госкомитет по науке и технологиям привез в Уфу около 80 новейших экспонатов, а площадь открывшейся в столице Башкирии производственной площадки холдинга «АМКОДОР» насчитывала 25 тыс. кв. м. Широко представили МТЗ, МАЗ, «Горизонт», «Белкоммунмаш», ЦУМ, «Минскхлебпром», Минский городской технопарк, кондитерские фабрики «Слодыч» и «Коммунарка». По итогам форума предприятия белорусской столицы подписали контракты на сумму более 12 млрд российских рублей.
Особенность момента
Если говорить о XI Форум регионов Беларуси и России, слово «впервые» к нему также применительно. Впервые событие соберет участников сразу в трех городах. Кроме Витебска это будут древний Полоцк и самый молодой город страны — Новополоцк, отпраздновавший в 2023-м 65‑летие. Особенность нынешней встречи еще и в том, что даты ее проведения почти совпадают с 1050-летием Витебска и 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Организаторы — Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — считают, что это поможет раскрыть социокультурный и экономический потенциал северного региона республики. Ключевой темой дискуссий и обсуждений станет роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. На поля форума съедутся руководители и представители 60 регионов России. Как сообщил журналистам председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, уже в период подготовки форума заключили около 400 коммерческих контрактов.
Останется людям
Главную демонстрационную площадку представит областной центр, где пройдет выставка достижений народного хозяйства регионов двух стран, а также выставка «Беларусь интеллектуальная». Так, в павильонах на территории обновленного культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра развернутся экспозиции около 100 участников. Здесь также презентуют коллективные стенды министерства и ведомства Беларуси. Для гостей предусмотрены и индивидуальные варианты размещения и представления продукции.
Накануне в одной из локаций форума — концертном зале «Витебск» — завершилась реконструкция. Современное наполнение получили круглый зал, фойе, зоны отдыха. Ремонт провели и в одноименной гостинице на пл. Победы. Новый вид приобрели Дом офицеров в Полоцке и многие другие объекты.
Председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов поблагодарил не только строителей, но и всех жителей региона, участвовавших в благоустройстве городов и сел. По его словам, это сделали не для показательных демонстраций, а в первую очередь для себя. Ведь все объекты, которые готовили к форуму, в дальнейшем станут точками притяжения для туристов, инвесторов, организаторов важных мероприятий любого уровня.
Три дня событий
В программе форума запланирована встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов. На полях форума пройдут пленарное и секционные заседания, запланированы большая культурная программа, многочисленные презентации. Как сообщает интернет-портал Министерства спорта и туризма, особое внимание уделят секции «Культурно-гуманитарное сотрудничество и развитие туризма как фактор укрепления взаимодействия регионов Беларуси и России», которая пройдет 27 июня в Музее белорусского книгопечатания.
В деловой части ожидается подписание соглашений о сотрудничестве, коммерческих контрактов и договоров на всех площадках.
Минск представляет
Судя по подготовке, белорусская столица будет выглядеть представительно на форуме, а ее экспозиция станет одной из самых посещаемых. Кроме промышленных предприятий Минск представят отдельным культурно-развлекательным тематическим павильоном.
— В нем организуют выставки и мастер-классы по народному творчеству, пройдут многочисленные дегустации, — сообщила заместитель генерального директора объединения «Столичная торговля и услуги» Елена Царикова. — В частности, продукцию продемонстрируют «Коммунарка», Минский комбинат хлебопродуктов, «Минскхлебпром», «Слодыч», Минский хладокомбинат № 2. В презентации национальных кухонь Беларуси и России примет участие столичное предприятие «Отель “Европа”. О туристическом потенциале расскажет Информационно-туристский центр “Минск”, на мини-сцене выступят лучшие творческие коллективы и исполнители столицы.