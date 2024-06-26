В трех городах Беларуси пройдет XI Форум регионов. Что представит Минск

Если говорить о XI Форум регионов Беларуси и России, слово «впервые» к нему также применительно. Впервые событие соберет участников сразу в трех городах. Кроме Витебска это будут древний Полоцк и самый молодой город страны — Новополоцк, отпраздновавший в 2023-м 65‑летие. Особенность нынешней встречи еще и в том, что даты ее проведения почти совпадают с 1050-летием Витебска и 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.