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Топ-5 новостей в Молдове на 26 июня

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 26 июня 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 74% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

1. Ей бы мужа хорошего: Президент Молдовы Санду хочет остаться в истории «железной леди» ведущей страну в «лучезарное евробудущее», а нам нужен только крепкий хозяйственник, видящий выгоды в дружбе со всеми.

2. Самый скандальный налог в столице, который обещали отменить: Жителей Кишинёва призывают оплатить санитарный сбор до 31 июля.

3. Алайба при отчёте представил цифры экспорта в ЕС, которые выгодны ему, да и то слукавил: На фруктах Молдова далеко не продвинется — мнение экспертов.

4. У страха глаза велики: Правительство Молдовы готовится к обороне в борьбе с ветряными мельницами — везде видятся диверсии, террор и дезинформация.

5. В Молдове заканчивается питьевая вода: Жители страны рискуют страдать от жажды — синоптики продлили «желтый код» из-за засухи.

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