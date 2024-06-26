Топ-5 новостей в Молдове на 26 июня

1. Ей бы мужа хорошего: Президент Молдовы Санду хочет остаться в истории «железной леди» ведущей страну в «лучезарное евробудущее», а нам нужен только крепкий хозяйственник, видящий выгоды в дружбе со всеми.
2. Самый скандальный налог в столице, который обещали отменить: Жителей Кишинёва призывают оплатить санитарный сбор до 31 июля.
3. Алайба при отчёте представил цифры экспорта в ЕС, которые выгодны ему, да и то слукавил: На фруктах Молдова далеко не продвинется — мнение экспертов.
4. У страха глаза велики: Правительство Молдовы готовится к обороне в борьбе с ветряными мельницами — везде видятся диверсии, террор и дезинформация.
5. В Молдове заканчивается питьевая вода: Жители страны рискуют страдать от жажды — синоптики продлили «желтый код» из-за засухи.