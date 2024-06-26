В Омской области уровень инфляции оказался самым низким в СФО

Центробанк России опубликовал новые данные инфляции в Омской области по итогам мая.
Согласно данным ЦБ, инфляция составила 7,9% (месяцем ранее 7,64%). Это самый низкий показатель в Сибирском федеральном округе (8,92%). По России уровень инфляции в целом составил 8,30%.
Уточняется, что омичи стали больше тратить деньги на продукты питания, поэтому цены на продовольственные товары выросли. Больше всего повысились цены на плодовоовощную продукцию.
Ранее мы сообщали, что за период с 2019 года по настоящее время совокупный рост инфляции составил более 30%.