К омской «G-Drive Арене» съедутся пожарные, чтобы спасти людей

Напомним, на «G-Drive Арене» в конце лета состоится традиционный Кубок Блинова. Турнир станет юбилейным — тридцатым по счёту. Он ведёт свою историю с 1982 года. Прерывался турнир только на время переезда омского «Авангарда» в Балашиху, пока строилась новая ледовая аренда. Игры пройдут с 20 по 25 августа, а участие в турнире примут ХК «Барыс» из Астаны, ярославский ХК «Локомотив», новосибирская ХК «Сибирь», ХК «Трактор» из Челябинска и, конечно, омский «Авангард».