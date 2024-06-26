Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К омской «G-Drive Арене» съедутся пожарные, чтобы спасти людей

Учения пройдут сегодня днём.

Источник: Om1.ru

Сегодня днём, 26 июня, в Омске пройдут пожарно-тактические учения. Они запланированы на «G-Drive Арене» в 13:30.

Учения заключаются в том, что сотрудники МЧС ликвидируют условный пожар и спасут «пострадавших». Подобные меры необходимы для проверки безопасности.

Напомним, на «G-Drive Арене» в конце лета состоится традиционный Кубок Блинова. Турнир станет юбилейным — тридцатым по счёту. Он ведёт свою историю с 1982 года. Прерывался турнир только на время переезда омского «Авангарда» в Балашиху, пока строилась новая ледовая аренда. Игры пройдут с 20 по 25 августа, а участие в турнире примут ХК «Барыс» из Астаны, ярославский ХК «Локомотив», новосибирская ХК «Сибирь», ХК «Трактор» из Челябинска и, конечно, омский «Авангард».

учения