Омские депутаты согласовали новую стоимость поездки в городском транспорте со скидками

Напомним, речь идет о 35 рублях по безналичному расчету и 40 рублях за наличные с 1 июля 2024 года.
В частности, депутатский корпус внял доводам департамента транспорта о том, что прежнюю стоимость проезда удавалось поддерживать с 2019 года, притом большинство крупных регионов страны пошли на подобный шаг гораздо раньше Омска.
Однако основным фактором, подтолкнувшим к принятию решения, стала инфляция, затронувшая в том числе категории товаров и услуг, необходимых для бесперебойной работы городского общественного транспорта: +32% к прежней цене дизельного топлива, рост стоимости метана и вовсе достиг е3%, тогда как необходимо закладывать расходы на повышение зарплат работников пассажирских предприятий и лизинговые платежи при покупке подвижного состава.
Наконец, необходимо учитывать тарифы на перевозку, установленные РЭК Омской области: для «Пассажирского предприятия № 8» на 2024 год они составили 50,21 рубля за поездку, а для «Электрического транспорта» и вовсе 68,6 рубля, разницу перевозчику компенсируют из муниципальной казны, объем выплат в текущем году предусмотрен в объеме порядка 2,8 миллиарда рублей.
Примечательно, что муниципалитет продумал систему скидок после ввода новых проездных тарифов: вплоть до конца сентября 2024 года при расчете через систему быстрых платежей путем сканирования данных с NFС-табличек, размещенных в салоне транспорта, пассажиры заплатят на 8 рублей меньше. Кроме того, всем пользователям мобильного приложения «ОМКА» при пополнении транспортных карт обещают начислить кэшбек в размере 5%. Максимальный размер кэшбека составит 1000 рублей на одного пользователя в месяц.
Как отметили в АО «НСПК», акция направлена на популяризацию Системы быстрых платежей (СБП). Для участия в акции нужно зарегистрироваться в программе лояльности АО «НСПК» на официальном сайте или в мобильном приложении «Привет!)».