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Омские депутаты согласовали новую стоимость поездки в городском транспорте со скидками

В среду, 26 июня 2024 года, депутаты Омского горсовета большинством голосов одобрили предложенное повышение платы за проезд в муниципальном транспорте.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, речь идет о 35 рублях по безналичному расчету и 40 рублях за наличные с 1 июля 2024 года.

В частности, депутатский корпус внял доводам департамента транспорта о том, что прежнюю стоимость проезда удавалось поддерживать с 2019 года, притом большинство крупных регионов страны пошли на подобный шаг гораздо раньше Омска.

Однако основным фактором, подтолкнувшим к принятию решения, стала инфляция, затронувшая в том числе категории товаров и услуг, необходимых для бесперебойной работы городского общественного транспорта: +32% к прежней цене дизельного топлива, рост стоимости метана и вовсе достиг е3%, тогда как необходимо закладывать расходы на повышение зарплат работников пассажирских предприятий и лизинговые платежи при покупке подвижного состава.

Наконец, необходимо учитывать тарифы на перевозку, установленные РЭК Омской области: для «Пассажирского предприятия № 8» на 2024 год они составили 50,21 рубля за поездку, а для «Электрического транспорта» и вовсе 68,6 рубля, разницу перевозчику компенсируют из муниципальной казны, объем выплат в текущем году предусмотрен в объеме порядка 2,8 миллиарда рублей.

Примечательно, что муниципалитет продумал систему скидок после ввода новых проездных тарифов: вплоть до конца сентября 2024 года при расчете через систему быстрых платежей путем сканирования данных с NFС-табличек, размещенных в салоне транспорта, пассажиры заплатят на 8 рублей меньше. Кроме того, всем пользователям мобильного приложения «ОМКА» при пополнении транспортных карт обещают начислить кэшбек в размере 5%. Максимальный размер кэшбека составит 1000 рублей на одного пользователя в месяц.

Как отметили в АО «НСПК», акция направлена на популяризацию Системы быстрых платежей (СБП). Для участия в акции нужно зарегистрироваться в программе лояльности АО «НСПК» на официальном сайте или в мобильном приложении «Привет!)».