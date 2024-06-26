Омские депутаты согласовали новую стоимость поездки в городском транспорте со скидками

Примечательно, что муниципалитет продумал систему скидок после ввода новых проездных тарифов: вплоть до конца сентября 2024 года при расчете через систему быстрых платежей путем сканирования данных с NFС-табличек, размещенных в салоне транспорта, пассажиры заплатят на 8 рублей меньше. Кроме того, всем пользователям мобильного приложения «ОМКА» при пополнении транспортных карт обещают начислить кэшбек в размере 5%. Максимальный размер кэшбека составит 1000 рублей на одного пользователя в месяц.