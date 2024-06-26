Угроза лишиться водительских прав вынудила челябинца выплатить крупный алиментный долг

Сообщается, что чебаркулец уже отвечал перед судом за недобросовестное отношение к возложенным на него отцовским обязательствам.
Его привлекали к ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и дали 100 часов обязательных работ. Наказание он исполнил, но затем «ушел в глухую оборону»: по адресу найти его судебным приставам не получалось, на телефонные звонки не отвечал.
«Сотрудник, осуществляющий розыск должников, с телефона, который не был известен мужчине, позвонил ему и объяснил, что дальнейшее уклонение от явки к судебному приставу повлечет объявление в розыск, а затем — признание его безвестно отсутствующим со всеми вытекающими последствиями. Эта информация заставила одуматься гражданина, он буквально на следующий же день сам пришел к судебному приставу», — рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону.
Должнику было вручено постановление о временном ограничении права управления транспортными средствами. Мужчина неофициально трудился водителем, лишение прав грозило потерей работы. Ему было предложено заплатить весь долг или легализовать свое трудоустройство.
«Должник выбрал первый вариант: 628 тыс. рублей судебные приставы направили на счет взыскателя, отменили ограничительные меры», — отметили в ведомстве.
Своей бывшей супруге мужчина предложил еще денег с тем, чтобы она отказалась от алиментов, тем более, что их ребенок через три месяца достигнет совершеннолетия. Пока никаких заявлений от нее не поступало, поэтому исполнительное производство продолжается.