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Угроза лишиться водительских прав вынудила челябинца выплатить крупный алиментный долг

Угроза лишиться водительских прав вынудила жителя Челябинской области выплатить крупный алиментный долг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что чебаркулец уже отвечал перед судом за недобросовестное отношение к возложенным на него отцовским обязательствам.

Его привлекали к ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и дали 100 часов обязательных работ. Наказание он исполнил, но затем «ушел в глухую оборону»: по адресу найти его судебным приставам не получалось, на телефонные звонки не отвечал.

«Сотрудник, осуществляющий розыск должников, с телефона, который не был известен мужчине, позвонил ему и объяснил, что дальнейшее уклонение от явки к судебному приставу повлечет объявление в розыск, а затем — признание его безвестно отсутствующим со всеми вытекающими последствиями. Эта информация заставила одуматься гражданина, он буквально на следующий же день сам пришел к судебному приставу», — рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону.

Должнику было вручено постановление о временном ограничении права управления транспортными средствами. Мужчина неофициально трудился водителем, лишение прав грозило потерей работы. Ему было предложено заплатить весь долг или легализовать свое трудоустройство.

«Должник выбрал первый вариант: 628 тыс. рублей судебные приставы направили на счет взыскателя, отменили ограничительные меры», — отметили в ведомстве.

Своей бывшей супруге мужчина предложил еще денег с тем, чтобы она отказалась от алиментов, тем более, что их ребенок через три месяца достигнет совершеннолетия. Пока никаких заявлений от нее не поступало, поэтому исполнительное производство продолжается.