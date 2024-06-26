Угроза лишиться водительских прав вынудила челябинца выплатить крупный алиментный долг

«Сотрудник, осуществляющий розыск должников, с телефона, который не был известен мужчине, позвонил ему и объяснил, что дальнейшее уклонение от явки к судебному приставу повлечет объявление в розыск, а затем — признание его безвестно отсутствующим со всеми вытекающими последствиями. Эта информация заставила одуматься гражданина, он буквально на следующий же день сам пришел к судебному приставу», — рассказали в пресс-службе ГУФССП по региону.