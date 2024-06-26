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Горячей воды в Василеостровском районе не будет до 4 июля

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 26 июня второй день проводит испытания 300 километров тепловых сетей на плотность и прочность в Василеостровском районе города.

Источник: Фонтанка.ру

Температура воды в трубах не превышает 40 градусов, сообщает телеграм-канал компании.

Согласно расписанию на сайте «Теплосети», горячей воды у василеостровцев не будет до 4 июля.

В пятницу, 28 июня, в Невском районе будут проведены повторные испытания — после устранения технологических нарушений и проведенных ремонтных работ для дополнительной проверки трубопроводов и оборудования, установленного на тепловых сетях.

Вчера вечером, напомним, в зоне испытаний на Васильевском прорвало трубу, на пешеходной 6-й линии забил фонтан.