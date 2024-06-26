Горячей воды в Василеостровском районе не будет до 4 июля

Температура воды в трубах не превышает 40 градусов, сообщает телеграм-канал компании.
Согласно расписанию на сайте «Теплосети», горячей воды у василеостровцев не будет до 4 июля.
В пятницу, 28 июня, в Невском районе будут проведены повторные испытания — после устранения технологических нарушений и проведенных ремонтных работ для дополнительной проверки трубопроводов и оборудования, установленного на тепловых сетях.
Вчера вечером, напомним, в зоне испытаний на Васильевском прорвало трубу, на пешеходной 6-й линии забил фонтан.